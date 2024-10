La Sicilia si appresta a vivere una giornata di contrasti meteorologici, con il sole che splenderà sulla parte occidentale dell’isola e la pioggia che bagnerà i settori orientali. Le previsioni meteo per lunedì 21 ottobre, elaborate da esperti come Marco Gelfo de “Il Mio Meteo Sicilia”, dipingono un quadro a due facce per la regione.

Allerta meteo gialla per il Messinese

La Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di allerta meteo gialla per la provincia di Messina e parte della Sicilia orientale. Si prevedono cieli nuvolosi e precipitazioni, anche a carattere temporalesco, sul versante ionico messinese e sui Monti Peloritani. Le piogge interesseranno anche l’area di Barcellona Pozzo di Gotto. Venti moderati di Scirocco spireranno per tutta la giornata, con raffiche intense in quota durante le ore mattutine. Il mar Tirreno si manterrà poco mosso, mentre lo Ionio risulterà mosso.

Previsioni meteo dettagliate per lunedì 21 ottobre

Un sistema depressionario in movimento verso ovest sul Mar Ionio porterà instabilità sulla Sicilia. Nella mattinata di lunedì, i settori occidentali dell’isola sperimenteranno un cielo variabile, mentre piogge e rovesci, anche temporaleschi, si concentreranno sui settori ionici settentrionali. Non si escludono fenomeni sparsi anche sulle zone meridionali.

Evoluzione meteo nel pomeriggio e nella sera

Nel pomeriggio, la situazione si stabilizzerà, con piogge sparse sui settori settentrionali e occidentali della Sicilia. In serata, le precipitazioni persisteranno sui settori ionici e orientali, con possibilità di temporali. Nelle altre zone, il cielo sarà parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con deboli piogge sulle aree meridionali.

Temperature, venti e mari

Le temperature sono previste in aumento rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno da est, generalmente deboli o moderati, con possibili rinforzi. I mari saranno generalmente mossi, con condizioni di mare molto mosso nel Canale di Sicilia e nello Ionio.