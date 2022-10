Per sabato 29 ottobre, arriva l’anticiclone di Halloween

L’anticiclone subtropicale domina lo scenario meteorologico, determinando una giornata stabile e all’insegna di un diffuso soleggiamento in Sicilia per venerdì 28 ottobre. Sole inframezzato solo da qualche annuvolamento di passaggio. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Ionio mosso; Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso.

Temperature in lieve discesa ma ancora primaverili

Scendono le temperature ma ancora ben al di sopra delle medie stagionali. Massime previste tra 21 e 26 gradi. Previsti 23 gradi ad Agrigento, 25 a Caltanissetta, 24 a Catania, 21 ad Enna, 23 a Messina, 24 a Palermo, 25 a Ragusa, 24 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Prosegue il dominio dell’anticiclone. Con la terza ottobrata avremo nebbie mattutine in pianura, ma in un contesto di cielo sereno.

Centro: Venerdì, con l’anticiclone Scipione si trascorrerà un’altra giornata all’insegna di un ampio soleggiamento e di un cielo sereno ovunque.

Resto del Sud: L’anticiclone Scipione che regalerà ancora una volta una giornata soleggiata con cielo sereno. Temperature massime fino a 27 gradi.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Sull’area dello Stretto cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: Arriva l’anticiclone di Halloween per cui a parte locali nebbie mattutine in pianura, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso.

Centro: Arriva l’anticiclone di Halloween per cui l’atmosfera sarà ancora stabile e con un ampio soleggiamento ovunque. Clima molto mite.

Resto del Sud: L’anticiclone di Halloween prende il posto di Scipione, ma la sostanza non cambia. La giornata trascorrerà con il sole e un clima mite.

Domenica 30 ottobre

Nord: A parte qualche banco di nebbia mattutino sulle zone pianeggianti, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento, un cielo che si presenterà sereno e un clima tardo estivo su tutte le regioni.

Sud: Domenica, prosegue il dominio assoluto dell’anticiclone di Halloween per cui avremo l’ennesima giornata soleggiata con cielo sereno.