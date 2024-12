Le previsioni di IlMeteo.it

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque per il 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2200 metri. Basso Tirreno da poco mosso a quasi calmo; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Le previsioni per il 1° gennaio

un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 2300 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Le previsioni per il 2 gennaio

L’alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l’ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale meridionale e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 2450 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Le previsioni per la settimana

Su Campania, Calabria e Sicilia condizioni meteorologiche stabili per la presenza dell’anticiclone. Sono previste dunque condizioni meteo in prevalenza soleggiate, seppur con nubi basse in aumento lungo il versante tirrenico, specie campano, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve rialzo e generalmente in linea con le medie climatiche del periodo i valori termici delle ore centrali del giorno. Possibile il ritorno di qualche episodio piovoso entro il weekend dell’Epifania.