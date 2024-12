L’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata, in Sicilia, per quanto riguarda sabato 28 dicembre.

Le previsioni per sabato 28 dicembre

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con formazioni nuvolose compatte nelle ore centrali della giornata, in parziale diradamento serale; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, con formazioni nebbiose in serata; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti moderati settentrionali in intensificazione; Zero termico nell’intorno di 2050 metri. Basso Tirreno e Canale mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Le previsioni per domenica 29 dicembre

infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 2100 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Inizio dell’anno col meteo in ripresa

Ripresa per l’alta pressione sul Mediterraneo centrale, con bel tempo prevalente sulle nostre regioni e minime basse nell’entroterra al primo mattino. Sembra non si intravedano grossi cambi di senario sin verso il 4-5 gennaio 2025, quando potrebbe progressivamente sopraggiungere il primo peggioramento dell’anno, iniziando dalle regioni centro-settentrionali.