Ancora maltempo e ancora allerta gialla in una parte della Sicilia per martedì 22 ottobre. La protezione civile ha diramato ieri un’allerta arancione per intense precipitazioni dalle 16 di ieri e fino alle 24 nelle zone del messinese e catanese nella zona della costa ionica. Allerta gialla per dalla mezzanotte di oggi e per 24 ore nella zone di Catania, parte del messinese interno, nella zona Caltanissetta e Siracusa.

L’allerta nel Messinese

Da questa notte, e ancora adesso, i vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati per la salvaguardia della popolazione, dove le forti piogge e le raffiche di vento incalzavano in ogni fronte, dalla zona jonica alla tirrenica.

Oltre 30 gli interventi effettuati. In alcuni casi si è dovuto intervenire per estrarre persone chiuse all’interno della loro macchina in panne e immersa quasi totalmente in acqua, tra cui una donna anziana che è stata prontamente messa in salvo, risultata fortunatamente illesa. Seguiranno aggiornamenti e ulteriori report.

Previsioni meteo dettagliate per martedì 22 ottobre

Un sistema depressionario in movimento verso ovest sul Mar Ionio porterà instabilità sulla Sicilia. Nella mattinata di martedì, i settori occidentali dell’isola sperimenteranno un cielo variabile, mentre piogge e rovesci, anche temporaleschi, si concentreranno sui settori ionici settentrionali. Non si escludono fenomeni sparsi anche sulle zone meridionali.

Evoluzione meteo nel pomeriggio e nella sera

Nel pomeriggio, la situazione si stabilizzerà, con piogge sparse sui settori settentrionali e occidentali della Sicilia. In serata, le precipitazioni persisteranno sui settori ionici e orientali, con possibilità di temporali. Nelle altre zone, il cielo sarà parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con deboli piogge sulle aree meridionali.

Temperature, venti e mari

Le temperature sono previste in aumento rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno da est, generalmente deboli o moderati, con possibili rinforzi. I mari saranno generalmente mossi, con condizioni di mare molto mosso nel Canale di Sicilia e nello Ionio.