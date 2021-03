LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Fine settimana con bel tempo in tutta l’Isola con qualche nuvola in transito nella costa meridionale ma senza il rischio di pioggia. Le temperatura domani saranno in lieve aumento con massime comprese tra i 16 ed i 20 gradi.

Domenica prevarrà ancora un tempo soleggiato un po’ ovunque: cieli sereni o poco nuvolosi a partire dal pomeriggio. Le temperare in ulteriore aumento con valori compresi tra i 17 ed i 22 gradi. L’inizio della settimana sarà ancora caratterizzato da condizioni meteo favorevoli con un po’ di nuvolosità nella seconda parte della giornata. Ancora in su le massime con punte fino a 23 gradi.