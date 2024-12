Meteo in peggioramento in Sicilia con allerta gialla in 7 province siciliane, tra cui Palermo, martedì 24 dicembre. L’alta pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con debole piogge sparse. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana.

Le previsioni mercoledì 25 dicembre

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di un graduale rasserenamento. Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in assorbimento dal pomeriggio con qualche schiarita. Cieli nuvolosi in serata con deboli piogge. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 900 metri. Basso Tirreno da molto mosso a agitato; Canale agitato; Mare di Sicilia molto mosso.

Feste con neve e freddo, il fine settimana si cambia

Prima irruzione d’aria fredda dell’inverno: tra il 23 dicembre, la Vigilia e la giornata di Natale, un nucleo d’aria artica raggiungerà le nostre regioni, apportando un sensibile calo delle temperature, fenomeni a carattere di rovescio o temporale specie sul versante tirrenico – spesso accompagnati da grandine sottile o graupel – e nevicate su Appennino campano, Beneventano, Avellinese, Picentini, Cilento, Pollino, Sila, Serre, Etna, Nebrodi, Madonie, Erei e Sicani a partire da quote variabili tra 400 e i 800 metri. La fenomenologia si accompagnerà ad un nuovo deciso rinforzo dei venti di Maestrale, Tramontana e Grecale.

Dopo il 26 dicembre, la situazione per il fine settimana dovrebbe migliorare. Venerdì condizioni in graduale miglioramento su tutta la Sicilia, seppur con possibilità di qualche isolato piovasco sulle coste ioniche. Prevalenza di sole sul resto dell’isola, mentre sabato giornata stabile e soleggiata, con tempo sereno o poco nuvoloso ovunque.

