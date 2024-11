La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso meteo in Sicilia per il rischio meteo idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 24 di oggi, 7 novembre 2024. Il livello di allerta previsto su Palermo è classificato come giallo.

Meteo Sicilia giovedì 7 Novembre: possibili piogge locali

Giovedì 7 novembre, una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni dal pomeriggio; su litorale meridionale e sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata. Venti deboli meridionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 2950 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Venerdì 8 novembre

un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata; su litorale ionico e litorale meridionale giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nuvoloso ma senza fenomeni in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 2850 metri. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nei prossimi giorni si osserverà un lieve e temporaneo indebolimento dell’anticiclone, favorevole a maggior nuvolosità specialmente tra Calabria Ionica e Sicilia orientale, aree interessate da qualche pioggia o breve rovescio

Like this: Like Loading...