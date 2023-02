Per mercoledì 8 febbraio piogge deboli

Infiltrazioni umide raggiungono la Sicilia per la giornata di martedì 7 febbraio determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.

Sul litorale tirrenico giornata con tempo variabile con maggiori schiarite durante il pomeriggio; su quello ionico, cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi con nubi in rapido aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Temperature in discesa

Farà freddo in Sicilia. Minime comprese tra -5 e 5 gradi, temperature massime comprese fra i 3 ed i 10 gradi. Previsti 8 gradi ad Agrigento, 7 a Caltanissetta, 9 a Catania, 3 ad Enna, 8 a Messina, 9 a Palermo, 6 a Ragusa, 10 a Siracusa, 10 a Trapani

Nel resto d’Italia

Nord: Pressione che tende ad aumentare in questa giornata: cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque, anche se in un contesto freddo.

Centro: Pressione che tende ad aumentare lievemente; sotto la spinta di gelide correnti nordorientali il tempo risulterà stabile e soleggiato.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un tempo asciutto, ma il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o anche coperto sugli Appennini.

Per mercoledì 8 febbraio, piogge deboli

Maltempo fin dal mattino in Sicilia per la giornata di mercoledì 8 febbraio. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale ionico Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sul litorale meridionale giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l’intera giornata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in trasformazione in pioggia dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale agitato; Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: Pressione in aumento per cui la giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Diffuse gelate notturne.

Centro: Soffiano venti forti nordorientali per cui il tempo sarà più instabile sui settori adriatici con precipitazioni, nevose a bassa quota.

Resto del Sud: Rovesci e neve in collina su Calabria ed est Sardegna.

Giovedì 9 febbraio

Nord: Alta pressione prevalente ma clima gelido. La giornata trascorrerà con il sole prevalente salvo locali nubi in Emilia e su ovest Piemonte.

Centro: Venti freddi orientali generano un tempo instabile sui settori adriatici e in Sardegna con neve a bassa quota, andrà meglio altrove.

Sud: Un ciclone influenza pesantemente la Sicilia, la Sardegna e la Calabria con nubifragi e neve abbondante sopra i 450 e 700 metri.