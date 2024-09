Ecco le previsioni per domenica 15 settembre in Sicilia. L’alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l’ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio.

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; su litorale meridionale e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 3500 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Il meteo in Italia

Nord – Soleggiato su gran parte delle regioni al mattino. Qualche annuvolamento più compatto interesserà est Alpi e Friuli VG con debole neve sopra i 1500 metri. Temperature stabili, massime tra 19 e 24.

Centro – Variabilità con isolate precipitazioni sui settori adriatici ma in attenuazione, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie, massime comprese tra 19 e 23.

Sud – A tratti instabile su Puglia, Calabria e nord Sicilia con qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo, massime tra 20 e 24.

Lunedì 16 settembre

L’alta pressione si indebolisce, favorendo l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio con deboli piogge dalla serata. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; su litorale ionico e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3700 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale molto mosso.