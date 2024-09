Ecco le previsioni per giovedì 12 settembre. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale meridionale e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli occidentali in attenuazione

Il meteo in Italia

Nord

Instabile o perturbato su Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con rovesci e temporali anche forti. Maggiori aperture al Nordovest. Temperature in netto calo, massime tra 19 e 25.

Centro

Instabile in Toscana con rovesci e temporali in estensione tra pomeriggio e sera alle altre regioni. Temperature in calo da ovest, massime tra 23 e 28.

Sud

Qualche piovasco sull’area tirrenica, più asciutto e soleggiato altrove. Peggiora la sera in Campania. Temperature in temporaneo aumento, massime tra 28 e 31.

Venerdì 13 settembre

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio.

Nello specifico sul litorale tirrenico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale meridionale e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 3950 metri. Basso Tirreno agitato; Canale e Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Sabato 14 settembre

l’alta pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con debole piogge sparse.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio ; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 3400 metri. Basso Tirreno da agitato a molto mosso; Canale agitato; Mare di Sicilia molto mosso.

Like this: Like Loading...