Per il 19 luglio torna il sole pur con qualche nube

Per il 18 luglio, piogge, grandinate, temperature in ribasso

Allerta arancione in Sicilia, gialla in altre 10 regioni

In tre province rimane alto il rischio incendi

Per il 19 luglio torna il sole pur con qualche nube e temperature stabili

Temporali, piogge e temperature in ribasso. L’estate si prende una pausa di un giorno e lascia spazio ad un’allerta arancione in Sicilia per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico.

Per il 18 luglio, infatti, sono previsti rovesci temporaleschi a tratti intensi nell’isola con possibilità anche di grandinate.

L’allerta della protezione civile regionale

Allerta arancione sui territori della costa tirrenica, nelle aree interne settentrionali e parte della jonica e del settore occidentale del Canale di Sicilia; gialla nella zona centrale e meridionale dell’Isola.

La protezione civile regionale ha diffuso un nuovo bollettino per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico. “Per domenica 18 luglio e per le successive 24-36 ore, infatti, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinante, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Nel bollettino si legge anche che le precipitazioni saranno “Da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, sulle restanti zone”.

Temperature in ribasso

Le temperature sono in ribasso ma nell’Agrigentino si arriverà anche a 32 gradi. Poi 32 nel Siracusano, sotto i 30 gradi le altre province dell’isola.

Ma rischio incendi alti in tre province

Rimane, tuttavia, alto il pericolo di incendi in tre province siciliane. Nel relativo bollettino (il 146), la protezione civile regionale ha indicato un rischio incendi elevato nell’Agrigentino, nel Nisseno e nell’Ennese. Nelle altre sei province dell’isola il rischio è medio e la preallerta è arancione.

Nel resto d’Italia, allerta gialla in 10 regioni

Persiste su gran parte delle regioni centrali l’annunciata fase di maltempo che si estenderà nelle prossime ore a tutto il Meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diffuso ieri. L’avviso prevede dalle prime ore di domenica 18 luglio, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco sulla Romagna. Prevista inoltre la persistenza di fenomeni temporaleschi su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata, in estensione a Calabria.

Per lunedì 19 luglio temperature stabili

Torna il sole, pur con qualche nube, e le temperature saranno stabili ed in alcuni centri anche in risalita per la giornata di lunedì 19 luglio in Sicilia. Nel Messinese potrebbero esserci alcune precipitazioni. Nelle ore pomeridiane le piogge potrebbero spostarsi nelle zone centrali dell’Isola ma anche nel Ragusano e nel Siracusano.

I venti saranno di intensità debole e moderata. I mari saranno poco mossi e mossi. Saranno previsti 32 gradi nell’Agrigentino e nel Siracusano.

Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso sui confini alpini e sul Friuli Venezia Giulia e Liguria. Al centro la giornata sarà contraddistinta da qualche temporale sull’Abruzzo e sul Molise. Sul resto delle regioni il cielo sarà poco nuvoloso. Nel resto del sud, infine, la giornata trascorrerà con rovesci e temporali sparsi al mattino sulla Puglia, poi su Campania, Basilicata e Calabria.