Venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 18:00, presso Stilnovo Cafè Food & Drink di Luca Speciale e Daniela Tumminello (Via Vincenzo Madonia 113), a Terrasini (PA), si inaugura la mostra “Mi indio all’Uno. Opere di Poesia Sculturata” di Giovanna Fileccia, con catalogo di prossima uscita edito da Edizioni L’Arca di Noè, curato dal grafico e fotografo Davide Albegiani con prefazioni di Vinny Scorsone e Lorenzo Spurio.

L’esposizione riunisce un’accurata selezione di opere di Poesia Sculturata, espressione artistica che unisce parola e materia, ideata e creata dalla scrittrice, poeta, scultrice, drammaturga ed editrice Giovanna Fileccia.





L’autrice non si limita a scrivere versi: li scolpisce in maniera creativa. Le sue poesie prendono forma su supporti tridimensionali come legno, cartone, tessuti, oggetti riciclati, trasformandosi in opere che si leggono, si osservano, si possono toccare.

La Poesia Sculturata è un linguaggio ibrido e multisensoriale, nato per donare alla poesia una dimensione fisica, concreta. In essa, la parola non vive più solo sulla pagina, ma diventa scultura, installazione, presenza.

Oltre l’inaugurazione del 5 dicembre, durante la quale ci sarà una lettura di poesie scelte dell’artista anche alla presenza di Vinny Scorsone, giovedì 18 dicembre, alle ore 18:00, si svolgerà un incontro con Giovanna Fileccia dal titolo “Riflessioni piene e vuote e scambi di idee”.





Si ringrazia Giovanni Speciale, direttore artistico del progetto “Arte contemporanea in 26 spazi”, i proprietari di Stilnovo Cafè Food & Drink e Margherita Musso per la divulgazione.

La mostra sarà visitabile fino al 18 dicembre, tutti i giorni dalle 17:30 alle 23:30, tranne il mercoledì.

Per maggiori informazione ed eventuali prenotazioni chiamare il numero 3751036747.





Note biografiche di Giovanna Fileccia

Giovanna Fileccia è scrittrice, poeta, scultrice, drammaturga e ha fatto della creatività uno stile di vita. Ha allestito mostre personali in luoghi prestigiosi. Invitata in convegni e nelle scuole per parlare della sue opere è stata membro di giuria in concorsi artistici e letterari. Pluripremiata, è curatrice della Collana di Poesia Il Cedro per Edizioni L’Arca di Noè. Ha ricevuto riconoscimenti alla Cultura e dal 2018 porta in scena il suo monologo Scossa nei teatri d’Italia.

Ha pubblicato con Ed. Simposium: Sillabe nel Vento (2012), La Giostra dorata del Ragno che tesse (2015), Marhanima, testo poetico e opere tridimensionali di Poesia Sculturata (2017), Seta sul petto (2020).

Inoltre: Aneris piccola sirena ribelle (2022) L’Inedito Letterario; Rose di velluto rosso. (2023) Delta 3 Edizioni.

Con Edizioni L’Arca di Noè: Oggetti in terapia. Chi possiede chi (2024), Sugnu Petra (2025), Scossa (2025) e Mi indio all’Uno. Opere di Poesia Sculturata (2025).

Blog di Giovanna Fileccia Io e il Tutto che mi attornia www.giovannafileccia.com.

Link del catalogo: https://www.edizionilarcadinoe.com/prodotto/mi-indio-alluno-opere-di-poesia-sculturata/

Luogo: Stilnovo Cafè Food&Drink, via Vincenzo Madonia, 113, TERRASINI, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 18:00

Artista: Giovanna Fileccia

