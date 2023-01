Il consiglio "spassionato"

Miccichè entra nel dibattito che ruota attorno alla giunta regionale e dà un “consiglio spassionato” al presidente della regione Siciliana Renato Schifani. “Sarebbe opportuno e trasparente affidare l’assessorato al Turismo ad un rappresentate di un altro partito”, dice in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, sempre più solo nel suo partito. La polemica è sempre sul caso Cannes.

Il consiglio di Miccichè

“Mi permetto di dare un consiglio spassionato al presidente Schifani. Affidi l’assessorato al Turismo ad un rappresentante di un altro partito – fa sapere Gianfranco miccichè -. Una sostituzione che garantisca ed eviti ingerenze romane. Sarebbe l’unica azione trasparente da presentare ai siciliani dopo i fatti di Cannes e le polemiche che ne sono seguite”.

Scricchiolii tra Schifani e Fratelli d’Italia

Lo scandalo della mostra milionaria a Cannes che ha coinvolto il governo regionale potrebbe avere ripercussioni nei rapporti tra il governatore Renato Schifani e Fratelli d’Italia. Dopo che l’assessore al Turismo, Francesco Scarpinato, ha dichiarato “Non mi dimetto, non ho colpe”, Schifani è stato duro, rispondendo: “Ma siamo su Scherzi a Parte?”. Adesso, come si legge su Repubblica Palermo, Scarpinato sarebbe pronto a ‘salutare’ l’ufficio più alto dell’assessorato al Turismo. Ma con quale destinazione? E rimarrà ancora in giunta? In questi giorni, come prevedibile, è calato il gelo tra lui e Schifani.

Una exit strategy per risolvere la questione Cannes

Al quotidiano un fedelissimo del governatore si lascia sfuggire: “Adesso abbiamo bisogno di una exit strategy che sia onorevole per tutti i protagonisti della vicenda, per Schifani e Scarpinato, certo. Ma anche per Francesco Lollobrigida e Manlio Messina”. Al momento si susseguono solo le indiscrezioni. Alcuni alleati pensano che se Schifani cedesse a Fratelli d’Italia farebbe una figuraccia. La posizione degli ambienti meloniani è chiara: “Le deleghe sono in mano al partito e il partito indica gli assessori”. Da Palazzo d’Orleans nel tardo pomeriggio di ieri filtra che “il Presidente ribadisce l’inopportunità che l’assessore Scarpinato resti con quella delega”. Da Roma viene poi la proposta di scambio di deleghe tra Francesco Scarpinato ed Elvira Amata.