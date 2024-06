“Un mondo di complimenti a Marco Falcone e Caterina Chinnici a alla squadra di Forza Italia che accanto a loro hanno raggiunto in Sicilia un risultato straordinario sinceramente al di sopra delle aspettative . Il valore del loro risultato diventa ancora più prestigioso se si considera che è stato raggiunto unicamente con le loro forze, con la loro lealtà e senza alcun apporto da parte di partiti ospiti”. A dirlo è il deputato regionale ed ex coordinatore storico di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè.

Il pensiero a Silvio Berlusconi

“Silvio Berlusconi è stato il mio faro e Forza Italia il partito al quale ho dedicato tutta la mia vita politica. I risultati di oggi , soprattutto in Sicilia, confermano l’esistenza di un partito vero, liberale e moderato – ha continuato Miccichè -.

Le radici erano salde, il presente conferma la capacità di portare avanti quei valori sotto la guida di Antonio Tajani : e’ innegabile che in Sicilia la serietà di Giorgio Mule’, di Daniela Ternullo così come di Tommaso Calderone e gli altri deputati nazionali abbiano dato forza e sostanza al nuovo corso di Forza Italia . Accanto a questi valori, accanto a queste persone , non posso che ritrovarmi in quella che ritengo essere la mia casa”.

I ringraziamenti di Lagalla

“Tengo a rivolgere il mio ringraziamento all’assessore ai Servizi elettorali Falzone, ai dirigenti, ai funzionari e agli uffici per l’instancabile lavoro e il gravoso impegno delle ultime settimane che hanno permesso di far svolgere regolarmente in tutte le sezioni della città quest’ultima tornata elettorale. Il mio ringraziamento va anche alla polizia municipale per i servizi garantiti negli uffici elettorali e nei seggi e a tutti i presidenti di seggio e agli scrutatori che, con senso di responsabilità, hanno erogato un servizio per tutelare l’esercizio democratico del voto”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Like this: Like Loading...