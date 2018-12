Il prossimo candidato sindaco di Palermo sarà di Forza Italia ha detto ieri dalla platea degli auguri natalizi azzurri a Palermo Gianfranco Miccichè. Neanche il tempo di finire la frase che arriva il primo contendente d’area: Saverio Romano è pronto a riprovarci. L’esponente centrista che già si era messo in ballo lo scorso anno intende tentare la strada che porta alla poltrona di primo cittadino anche stavolta.

“Ho gia’ indicato ai miei elettori, in un incontro svoltosi a novembre a Cefalù, questa nuova prospettiva politica, dove io mi immagino di fare il sindaco di Palermo – dichiara Romano – a gennaio, e comunque prima delle Europee, le candidature dovranno essere concordate in maniera collegiale. Le scelte dovranno farsi insieme”.

Romano si riferisce, naturalmente, al progetto politico che porterebbe il centro destra con una lista unica alle Europee. se l’accordo si fa, è il messaggio che arriva, non si potrà che discutere tutti insieme non solo di europee ma anche di candidature successive.

“Personalmente non sono interessato a una candidatura alle Europee. Ma se dovesse concretizzarsi la prospettiva, immagino di fare il candidato sindaco”. Un progetto che avrebbe gia’ ricevuto la “benedizione” di Berlusconi. “Verra’ dato corpo a un movimento alternativo ai populisti che abbia come obiettivo quello di migliorare l’Europa e non lasciarla. Un cammino che ha mosso i primi passi il 24 novembre a Cefalu’ e che si realizzera’ con il pieno sostegno di Berlusconi”