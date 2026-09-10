Una rete di luoghi riconoscibili e sensibilizzati per offrire alle donne un primo punto di ascolto, supporto e orientamento in caso di difficoltà. È questo l’obiettivo della mozione “Milazzo Città Sicura – Rete dei Punti Sicuri”, presentata da Maria Magliarditi.

La proposta prevede il coinvolgimento volontario di negozi, farmacie, associazioni, strutture ricettive e altri luoghi aperti al pubblico, che saranno riconoscibili attraverso un apposito simbolo comunale.

I Punti Sicuri non sostituiranno le Forze dell’Ordine né i Centri antiviolenza, ma rappresenteranno un primo presidio di prossimità, capace di fornire informazioni e indirizzare tempestivamente le donne verso i servizi competenti.

La mozione prevede inoltre una campagna di sensibilizzazione, materiale informativo, una sezione dedicata sul sito istituzionale del Comune e un tavolo di coordinamento con istituzioni, associazioni e realtà del territorio.

“L’obiettivo – sottolinea Maria Magliarditi – è trasformare la prevenzione della violenza sulle donne in una presenza quotidiana, concreta e riconoscibile sul territorio di Milazzo, coinvolgendo l’intera comunità.”