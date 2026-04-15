Un militare dell’Esercito Italiano ha evitato che una situazione critica si trasformasse in tragedia lungo viale Regione Siciliana. Il militare, in forza al raggruppamento 5 “Sicilia” nell’ambito dell’operazione “Strade sicure”, si trovava a transitare nei pressi del ponte Corleone a bordo del proprio veicolo privato, essendo in quel momento libero dal servizio. La sua attenzione è stata attirata da una giovane donna che, in evidente stato di forte agitazione, appariva intenzionata a sporgersi pericolosamente dal parapetto della struttura che sovrasta il fiume Oreto.

Intuendo l’imminente pericolo di un gesto estremo, l’uomo ha mantenuto la calma e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, fornendo i dettagli necessari per un intervento rapido. Senza esitare, si è poi avvicinato alla ragazza cercando di instaurare un contatto verbale. Attraverso un dialogo pacato e costante, il militare è riuscito a stabilire un’interlocuzione fondamentale per guadagnare minuti preziosi e impedire che la situazione precipitasse prima dell’arrivo dei soccorsi specializzati.

Poco dopo la segnalazione, due pattuglie della Polizia di Stato sono giunte sul posto per gestire l’emergenza. Un’agente di polizia è subentrata nella delicata fase di negoziazione, proseguendo il colloquio con la giovane e avvicinandosi a lei con estrema cautela, un passo alla volta. Grazie a questa manovra di avvicinamento progressivo, la poliziotta è riuscita infine ad afferrarla saldamente, ponendo fine al momento di crisi e mettendola definitivamente in sicurezza tra il sollievo dei presenti.

L’episodio odierno sottolinea ancora una volta l’importanza della prontezza d’intervento e della sensibilità umana di chi indossa una divisa, anche quando non si trova ufficialmente nei turni di lavoro. La sinergia spontanea tra l’esponente dell’Esercito e il personale della Polizia di Stato ha permesso di risolvere positivamente una vicenda drammatica, confermando il ruolo di presidio e supporto costante che i militari e le forze dell’ordine esercitano quotidianamente a favore della cittadinanza e della tutela della vita umana.