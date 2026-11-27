Le opportunità offerte dalla green economy e dalla Blue Economy

C’è una Sicilia che non vuole partire, ma restare e costruire il proprio futuro valorizzando il territorio, il mare, l’agricoltura, l’innovazione e le nuove professioni legate alla sostenibilità. È il messaggio forte lanciato da Eco Sicily Experience 2026, l’evento che ha trasformato le Officine Sandron di Palermo in un grande laboratorio di idee, confronto e orientamento professionale, coinvolgendo oltre mille giovani provenienti da cinque istituti scolastici del capoluogo e dall’Its Academy Sicani.

Le opportunità della transizione ecologica e della valorizzazione delle eccellenze siciliane

Una giornata capace di mettere al centro non soltanto l’ambiente, ma soprattutto le opportunità occupazionali che possono nascere dalla transizione ecologica e dalla valorizzazione delle eccellenze produttive siciliane. Studenti dell’Istituto Piazza, Seneca, Pareto, Garibaldi, Thomas More e dell’Its Academy Sicani hanno dialogato con istituzioni, imprese, professionisti ed esperti per comprendere come la sostenibilità possa diventare una concreta prospettiva di lavoro e sviluppo.

Il tema scelto per questa edizione, “Dalla Terra al Mare: un viaggio sostenibile per tutti”, ha posto l’accento sul legame tra crescita economica e tutela dell’ambiente, evidenziando il ruolo strategico di comparti come l’agroalimentare, il turismo sostenibile, la Blue Economy e l’innovazione tecnologica applicata alle filiere produttive.

Presenti istituzioni, associazioni e università

Tra le istituzioni presenti gli assessori regionali Edy Tamajo e Giusi Savarino, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il vicepresidente di Sicindustria Luciano Basile, la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio e la prorettrice dell’Università degli Studi di Palermo Ada Maria Florena. Una presenza corale che conferma quanto il tema della sostenibilità sia ormai considerato una leva fondamentale per la crescita della Sicilia.

“Abbiamo aziende che stanno già investendo in processi produttivi più efficienti, nuove tecnologie e valorizzazione delle risorse locali”, ha sottolineato l’assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo. “Il compito delle istituzioni è fare in modo che queste esperienze diventino modello e che innovare sia sempre più semplice, soprattutto per le piccole e medie imprese che rappresentano il cuore della nostra economia”.

Particolarmente apprezzati gli interventi dei testimonial dell’evento. L’olimpionico del nuoto Luca Dotto ha affrontato i temi dell’alimentazione sana e del benessere, mentre gli ex concorrenti di MasterChef Italia Pietro Adragna e Lucianeddu hanno portato la loro esperienza nel campo dell’alimentazione sostenibile e della valorizzazione delle produzioni locali.

Cuore dell’iniziativa è stato però il confronto sulle prospettive professionali offerte dall’economia verde. Un tema richiamato anche dal project manager Simone Aiello, che ha evidenziato come la sostenibilità possa diventare un motore di sviluppo soltanto attraverso una stretta collaborazione tra istituzioni, imprese, università e mondo della formazione.

“La sostenibilità è possibile attraverso politiche pubbliche efficaci, attraverso il dialogo tra pubblico e privato e soprattutto attraverso la formazione dei giovani”, ha spiegato Aiello. “Dobbiamo creare un collegamento sempre più forte tra scuola, università, competenze innovative e opportunità professionali, valorizzando le filiere produttive, l’agroalimentare, la Blue Economy e le eccellenze del territorio”.

Eco Sicily 2026 lascia così un messaggio chiaro: il futuro della Sicilia passa dalla capacità di trasformare la sostenibilità da semplice obiettivo ambientale a grande opportunità economica e occupazionale. Una sfida che riguarda soprattutto le nuove generazioni, chiamate a diventare protagoniste di un modello di sviluppo capace di creare lavoro senza rinunciare alla tutela del patrimonio naturale dell’Isola.