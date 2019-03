Mille nomi di vittime innocenti della mafia risuoneranno dalla gradinata del teatro Massimo di Palermo. Sono i nomi di semplici cittadini, giudici, militari, politici, sacerdoti che saranno ricordati il 21 marzo, giorno della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle criminalità organizzata.

La manifestazione, promossa da Libera e Avviso Pubblico in collaborazione con Rai Responsabilità Sociale, si svolgerà in contemporanea in migliaia di altre piazze europee e dell’America latina. L’appuntamento con il ricordo delle vittime innocenti della mafia si svolge ogni anno e dal 2017 ed è stata riconosciuta per rinnovare l’impegno nella lotta alle criminalità organizzate. La manifestazione sarà chiusa da don Luigi Ciotti, presidente di Libera, in collegamento con Padova, la piazza nazionale, scelta per la XXIV edizione.

A Palermo il giorno del ricordo delle vittime di mafia è stata organizzato dal Coordinamento di Libera Palermo ed è patrocinata dal comune di Palermo, dalla Città Metropolitana di Palermo e dall’Anci. “Ricordare le vittime di mafia – fa sapere il sindaco di Palermo – è un atto di doverosa memoria, non soltanto un doveroso omaggio alle stesse vittime, ma anche un esercizio indispensabile di costruzione del futuro”.

La lettura dell’elenco dei nomi, sulla scalinata del Teatro Massimo, sarà preceduta da un corteo che partirà da piazza Bologni e composto da familiari di vittime di mafia, studenti e cittadini. “Siamo tutti grati a Libera, – ha aggiunto Orlando – ai familiari delle vittime e ai tanti che ogni anno con amore e passione organizzano questo importante momento”.