La polizia di Stato ha arrestato un 39enne palermitano accusato di atti persecutori e minacce aggravate. L’uomo si era presentato ubriaco in casa di una donna in via Materassai a Palermo minacciandola e urlando chiedendo di aprire il portone.

La stessa scena si era ripetuta la sera precedente. Questa volta la vittima ha chiamato i poliziotti che hanno bloccato l’uomo e l’hanno arrestato.

La donna ha raccontato che aveva subito aggressioni e già più volte aveva presentato denunce. Lo stalker è stato portato al Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.