“Non possiamo più andare avanti così dopo la sassaiola avevamo addirittura potenziato la linea che collega San Filippo Neri alla città. Adesso però basta. Serve maggiore sicurezza e controllo”. Giuseppe Mistretta presidente dell’Amat di Palermo ha scritto al prefetto di Palermo dopo l’ennesima aggressione agli autisti dell’Amat.

“Questa volta si è superato davvero il limite”, dice il presidente. Mistretta parlerà anche con il sindaco Roberto Lagalla per stabilire nuovi provvedimenti. Ieri due ragazzini a bordo di uno scooter elettrico hanno bloccato l’autista della linea 619 che stava per entrare allo Zen 2.

I due gli hanno puntato la pistola e gli hanno detto “Devi stare fermo. Da qui non si passa”, come raccontano alcuni colleghi dell’autista ancora scosso per quanto successo. Adesso i colleghi hanno paura a proseguire il servizio e hanno chiesto attraverso i sindacati maggiori garanzie per proseguire nel servizio.