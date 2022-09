Mafiosi infastiditi?

La procura di Caltanissetta ha aperto un’indagine dopo le minacce ricevute alcuni giorni fa da Claudia Caramanna, la nuova procuratrice per i minorenni di Palermo. Al magistrato è stata data la scorta per decisione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.

Le minacce alla Procuratrice

Come riporta La Repubblica, qualche giorno fa, sono arrivate delle minacce nei suoi confronti. Si tratta di una lettera anonima e un episodio inquietante, su cui adesso indagano i magistrati della procura nissena e la polizia. Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Palermo Giuseppe Forlani intanto ha disposto un servizio di scorta per la procuratrice.

Il blitz dello Sperone

Lo scorso novembre, dopo un blitz antidroga nel degradato quartiere palermitano dello Sperone, la procuratrice Caramanna aveva chiesto al Tribunale provvedimenti per 50 figli di boss e trafficanti di droga e per alcuni casi anche l’allontanamento dei ragazzi dalle famiglie. Anche il parroco del quartiere si era schierato con le famiglia. La procuratrice si vide costretta a visitare il rione e fare visita al sacerdote.

Mafiosi infastiditi

Stesso protocollo la procura per i minorenni sta attuando in diversi quartieri della città e in provincia. Gli ultimi interventi della procura per i minorenni di Palermo riguardano la Zisa, dove a luglio è scattato un blitz antimafia dei carabinieri, dopo l’omicidio di un boss. Attenzioni che avrebbero potuto dare molto fastidio ai mafiosi palermitani. L’obiettivo della procura è togliere loro possibili nuove leve.

La procura che tenta di salvare i giovani dalla malavita

“Le immagini che abbiamo visto sono inaccettabili – disse Claudia Caramanna dopo il blitz di novembre – . Le telecamere nascoste dagli investigatori nelle abitazioni degli spacciatori hanno ripreso tanti, troppi bambini”. La procura quindi si è mossa lanciando la campagna senza precedenti per tutelare i più giovani. “Dobbiamo offrire ai minori una seria alternativa educativa e culturale”, diceva ancora la procuratrice nei giorni del blitz dello Sperone.