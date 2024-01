Il giovane arrestato per possesso di droga

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese, coadiuvati dal nucleo cinofili di Palermo – Villagrazia, hanno arrestato un 26enne di Termini Imerese, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, nel corso di una perquisizione in casa è stato trovato in possesso di una trentina di grammi di hashish suddiviso in dosi e materiale vario necessario per il confezionamento e l’attività di spaccio.

L’uomo è stato inoltre denunciato in stato di libertà, alla procura di Termini Imerese, per minaccia aggravata, in quanto nel corso della perquisizione, è stata rinvenuta anche una pistola modello “92 FS” a salve, munita di un serbatoio, con relative munizioni, che è stata utilizzata proprio dal 26enne per minacciare un altro giovane ancora in corso d’identificazione, durante una lite verificatasi la notte tra il 12 e il 13 gennaio scorsi davanti a un locale notturno nella zona della movida termitana.

L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria e la droga sequestrata è stata inviata al laboratorio del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti tecnici.

Un’altra rissa nei giorni scorsi a Termini Imerese

Nei giorni scorsi si era appreso di un’altra rissa tra giovani al Belvedere di Termini Imerese luogo della movida, frequentato da tantissimi ragazzi. Due giovani di 20 anni e 24 anni per cause in corso di accertamento tra la notte di venerdì e sabato hanno iniziato a picchiarsi. Pochi minuti dopo è stato il caos. Con l’intervento di altri giovani i due sono stati separati.

Sembrava tutto tornato alla normalità, quando uno dei giovani è tornato al Belvedere con una pistola a salve, ben visibile nella sua mano, dirigendosi verso la persona con la quale aveva precedentemente litigato.

A quel punto le persone presenti sul posto, perlopiù giovani, alla vista della pistola, colti dal panico e dalla paura, hanno creato il panico e sono scappati diffondendosi velocemente nella zona, cercando riparo. Nei momenti concitati non è esploso alcun colpo e il ventiquattrenne termitano è poi andato via con uno scooter facendo perdere le sue tracce e nessuno è rimasto ferito.

Il fatto è stato immediatamente segnalato alle forze dell’ordine. Sul caso sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese che hanno subito avviato le indagini ed anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza della zona sono risaliti al responsabile e lo hanno arrestato.

