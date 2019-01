Bloccato dalla polizia

Nuovamente minacce botte per avere soldi. un incubo per la madre e il fratello disabile che è riuscito a salvarsi solo perchè è riuscito a mettersi in fuga.

E’ successo a Brancaccio, dove la polizia ha arrestato un uomo di 42 anni. Secondo quanto ricostruito, il 42enne aveva chiesto del denaro alla madre.

La somma ricevuta è stata però giudicata troppo esigua, fatto che lo ha mandato su tutte le furie. Avrebbe quindi minacciato la donna. A difenderla è stato il figlio più piccolo, anche lui diventato facile bersaglio. Il 42enne lo avrebbe minacciato con un coltello. L’aggredito, temendo per la propria incolumità, è scappato e si è rifugiato in un ospedale cittadino.

Quando gli agenti sono giunti nell’appartamento hanno trovato il 42enne barricato e ancora in escandescenze. Aveva anche gravemente danneggiato suppellettili, arredi domestici e l’autovettura del fratello. Vedendo la polizia, si è scagliato contro un agente tentando la fuga. Bloccato nell’androne del palazzo, è stato ammanettato e adesso si trova in carcere.