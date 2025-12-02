Due giovani di 20 anni sono stati denunciati a Palermo per procurato allarme, possesso ingiustificato di armi e resistenza a pubblico ufficiale dalla polizia per avere puntato una pistola agli automobilisti nella zona di via Leonardo da Vinci.

I due a bordo di una Mercedes affiancavano gli automobilisti e mostravano l’arma. A lanciare l’allarme un poliziotto libero dal servizio che ha assistito alla scena. E’ stato chiesto l’intervento delle volanti che sono riuscite a bloccare i due nella zona di via Giotto.

La pistola una Beretta calibro 92era un arma giocattolo a cui era stato tolto il tappo rosso. Il giovane alla guida, inoltre, è stato denunciato per guida senza patente e la vettura è stata sequestrata.