E’ successo nel pomeriggio di Ferragosto in via Marche a Palermo

Hanno avvicinato due ragazzini che stavano tornando a casa. Sono arrivati a bordo di uno scooter con il volto coperto dai caschi hanno minacciato due fratelli di 17 e 15 anni e minacciandoli si sono fatti consegnare i cellullari.

Uno dei fratelli ha provato a reagire, ferito al braccio

E’ successo ieri pomeriggio nel giorno di Ferragosto in via Marche a Palermo. Uno dei due fratelli ha cercato di reagire ed è rimasto ferito al braccio. E’ stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 per medicarlo. L’altro ha cercato di chiedere aiuto ai familiari. Non ha fatto in tempo di due rapinatori sono fuggiti via.

Indagini condotte dai carabinieri

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.

Armati di forchettone rapinano supermercato

Rapina ad un supermercato pochi giorni fa a Palermo. Due giovani armati con un forchettone sono entrati nel supermercato Paghi Poco in via Eugenio l’Emiro e hanno prelevato i soldi in cassa. I due si sono diretti agli impiegati e minacciandoli hanno portato via i cassetti delle casse. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza ed eseguito i rilievi per cercare tracce utili e risalire agli autori del colpo.

La rapina al portavalori

Rapina ad un furgone portavalori a Palermo. L’assalto nella zona d’accesso all’autostrada, nei pressi di via Rosario Nicoletti. Cinque uomini hanno affiancato il mezzo. Hanno disarmato e portato via la pistola e il giubbotto antiproiettile al vigilante e poi si sono dati alla fuga.

Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. Dopo aver preso i soldi i cinque sono fuggiti a bordo di una Lancia Y rubata. Nella zona si sono formate lunghe code. Ingente il bottino pari a oltre 100 mila euro. Sul luogo della rapina sono intervenuti gli agenti della scientifica che hanno eseguito i rilievi per cercare tracce utili per risalire agli autori.