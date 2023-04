INCIDENTI

Incidente stradale con due giovanissimi rimasti bloccati nella vettura, a Palermo. E’ successo in viale Strasburgo nei pressi di Villa Adriana.

Una ragazza a bordo di una minicar ha perso il controllo del mezzo che ha cappottato. A bordo della vettura un ragazzo anche lui minorenne. I due sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Sono intervenuti in soccorso gli agenti di polizia e quelli della polizia municipale per i rilievi. Alla ragazza è stato eseguito alcooltest.

Il mortale a Partinico

La Sicilia ancora una volta si risveglia con l’ennesima alba di sangue, con le strade macchiate da un tragico incidente stradale. A perdere la vita a Partinico, in provincia di Palermo, un 34enne di Alcamo, Lorenzo Asta. E’ morto sul colpo dopo che l’auto sulla quale viaggiava, una Ford Fiesta, si è scontrata frontalmente con una Golf condotta da due giovani di Partinico.

Impatto violento

La vittima avrebbe compiuto 34 anni il prossimo 23 aprile. Era fidanzato con una ragazza di Partinico e proprio da lì stava rientrando a casa ad Alcamo poco prima dell’alba. Per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo dopo il violentissimo scontro con l’altro mezzo che invece stava procedendo nella direzione opposta, quindi verso Partinico.

I feriti

Entrambi rimasti feriti gli occupanti della Golf. Sono ricoverati all’ospedale Civico di Partinico ma non versano in pericolo di vita. Al via gli accertamenti tossicologici sul conducente dell’auto. L’impatto si è verificato intorno alle 4 all’altezza della nota sala ricevimenti Baglio Luna.

Auto distrutte

Entrambe le auto si sono letteralmente distrutte. Immediato sul posto l’intervento delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco. Questi ultimi sono intervenuti a supporto e per far uscire dall’abitacolo le persone rimaste coinvolte nell’incidente. Il conducente della Fiesta è morto sul colpo, per lui non c’è stato nulla da fare. Ad effettuare i rilievi la polizia municipale mentre i carabinieri sono intervenuti a supporto per regolare il traffico veicolare in zona.

La dinamica

Ancora al vaglio la dinamica dell’incidente. Probabile che uno dei due conducenti abbia invaso la corsia opposta per ragioni che sono ancora in via di accertamento.

