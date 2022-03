Notte di follia a Palermo con i “fuochi tradizionali”

Un carabiniere ferito al volto, dieci auto danneggiate dalle fiamme, un vetro del tram distrutto e sassi contro i vigili del fuoco. E’ il bilancio delle vampe di San Giuseppe di questa notte a Palermo. Carabinieri, polizia e vigili del fuoco ne hanno trovate in giro per la città oltre 50. Alcune sono state rimosse altre sono state accese. In diversi casi ragazzini hanno lanciato contro le forze dell’ordine numerose pietre.

Il militare ferito

Un sasso in via Bartolomeo Sirillo, nella zona di via Oreto, ha colpito al volto un carabiniere della radiomobile. Il militare è stato portato all’ospedale Policlinico. In via Gerbasi ad angolo con la via dei Benedettini nei pressi del campus universitario una vampa ha danneggiato dieci auto parcheggiate. Durante l’accensione della vampa in via Pecori Giraldi qualcuno ha iniziato a lanciare pietre contro il Tram. Una ha mandato in frantumi un vetro. In diverse zone di Palermo come in piazza Guadagna i ragazzini per proteggere la catasta di legno dagli idranti dei pompieri hanno iniziato una fitto lancio di pietre. Alcuni sassi hanno danneggiato i mezzi di soccorso.

La mappa degli interventi

Le vampe si sono registrate praticamente ovunque nei quartieri più “antichi” di Palermo: da Bonagia allo Zen, dal Cep a Borgo Nuovo, passando anche per Falsomiele e corso Tukory. Ovunque i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per avere ragione delle altissime lingue di fuoco che si sono pericolosamente alzate in cielo. Ad essere alimentate dalle enormi cataste di legno che sono state appositamente preparate per dar seguito a questa tradizione delle vampe che però è divenuta pericolosissima. La “lotta” tra quartieri alla vampa più imponente finisce per far accendere fuochi di grandi proporzioni che non riescono neanche più a controllarsi, creando anche danni a veicoli e abitazioni vicine.

Il fuoco già dal pomeriggio

Già nel pomeriggio di ieri ignoti avevano dato alle fiamme due palme che sorgevano dal lato opposto della strada di fronte al mercato ortofrutticolo, poco dopo piazza XIII vittime. Le palme si trovavano a pochi passi dal parcheggio a servizio della Ztl e da alcune abitazioni. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Nel quartiere Albergheria di Palermo una vampa di San Giuseppe è stata accesa poco distante dall’ospedale dei Bambini. L’incendio ha danneggiato anche un furgone parcheggiato nelle vicinanze e un cassonetto dei rifiuti. Un residente ha chiamato i vigili del fuoco, dopo il loro intervento che hanno spento il falò la situazione è tornata alla normalità.

Nei giorni precedenti il lancio di uova contro i pompieri

Lanci di uova all’indirizzo dei vigili del fuoco erano stati registrati, invece, tre notti fa a Palermo. Era accaduto in particolare in zona “Papireto” dove i mezzi dei pompieri erano intervenuti per spegnere uno dei tanti incendi alle cataste di legno appiccati nella notte. Come purtroppo accaduto anche in passato, i residenti evidentemente non hanno gradito l’intervento dei pompieri al cui indirizzo sono state lanciate uova, nel tentativo di distoglierli dalle operazioni di spegnimento. Attività che comunque è stata portata a compimento.