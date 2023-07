C’è tempo fino al 18 agosto 2023 per candidarsi

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha pubblicato all’interno del portale del reclutamento della Pubblica Amministrazione inPA un nuovo bando di concorso pubblico per la selezione di 300 figure da inserire a tempo indeterminato nell’Area Funzionari.

Le nuove risorse consentiranno di rafforzare la rete diplomatico-consolare, potenziare i servizi per i connazionali presenti all’estero e di affrontare le nuove sfide imposte sulla scena globale.

La selezione sarà gestita dalla Commissione Ripam del Dipartimento della Funzione Pubblica per il tramite di FormezPA, l’ormai noto noto centro servizi, assistenza, studi e formazione, volto a favorire l’ammodernamento delle P.A.

I profili ricercati

Il Ministero degli Affari Esteri è al momento alla ricerca delle seguenti figure:

n. 60 Funzionari per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra (Codice 01);

e cifra (Codice 01); n. 145 Funzionari amministrativi, contabili e consolari (Codice 02);

(Codice 02); n. 30 Funzionari economici, finanziari e commerciali (Codice 03);

(Codice 03); n. 50 Funzionari dell’area della promozione culturale (Codice 04);

(Codice 04); n. 15 Funzionari Architetto/Ingegnere (Codice 05).

I requisiti e le prove

Per partecipare alla selezione sarà necessario il possesso della cittadinanza italiana; età non inferiore ai 18 anni; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica allo specifico impiego; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; condotta incensurabile; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione; titoli di studio in relazione ai singoli profili professionali.

L’iter selettivo consisterà in una prova scritta digitale, anche in sedi decentrate (test con domande a risposta multipla), una prova orale, una prova in lingua facoltativa e la valutazione dei titoli posseduti.

Come candidarsi

Le istanze di partecipazione, distinte per specifico profilo, dovranno essere trasmesse al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale tramite il portale inPA entro il 18 agosto 2023.

Il candidato dovrà possedere apposite credenziali SPID, un indirizzo PEC nominativo e versare la quota di partecipazione di 10 euro.

Per maggiori dettagli consulta il bando.