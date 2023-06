Sufficiente il diploma di scuola media

Il Ministero della Giustizia ha indetto un nuovo avviso pubblico per il reclutamento di 249 figure appartenenti alle categorie protette da inserire nelle sue strutture come operatori/ausiliari a tempo indeterminato.

I neoassunti forniranno supporto strumentale ai processi produttivi e ai sistemi di erogazione dei servizi e saranno inquadrati nell’area operatori, secondo il C.C.N.L. Comparto funzioni centrali triennio 2019/2021 (area prima, profilo professionale ausiliario, prima fascia economica di accesso).

Le sedi di lavoro

Nello specifico, i posti disponibili saranno così ripartiti:

6 posti in Abruzzo;

4 posti in Basilicata;

20 posti in Calabria;

21 posti in Campania;

14 posti in Emilia-Romagna;

1 posto in Friuli-Venezia Giulia;

54 posti nel Lazio;

3 posti in Liguria;

47 posti in Lombardia;

5 posti nelle Marche;

13 posti in Piemonte;

21 posti in Puglia;

24 posti in Sicilia;

10 posti in Toscana;

5 posti in Umbria;

1 posto in Valle d’Aosta.

I requisiti, la selezione e come partecipare

I candidati dovranno necessariamente possedere un diploma di scuola media, essere disoccupati ed essere iscritti alle liste speciali di collocamento presso gli Uffici del lavoro e avere una conoscenza di base per compiti semplici e competenze pratiche necessarie per risolvere problemi utilizzando metodi, strumenti, materiali e informazioni.

La selezione consisterà in una prova pratica d’idoneità della durata di 20 minuti (l’esecuzione di fotocopie di atti, il prelievo, trasporto, consegna e ricollocazione di fascicoli o altro materiale dell’amministrazione) e, dopo il superamento della prova, nella valutazione dei requisiti posseduti, documentati dal candidato.

In questo caso non sarà necessario inviare personalmente la candidatura, ma l’iter di selezione sarà gestito dal centro per l’impiego competente territorialmente.

Per maggiori dettagli è possibile consultare l’Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 maggio 2023.