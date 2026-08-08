IL pensiero di Maurizio Sidoti, figlio di Luca morto il 31 luglio del 2016

Un pensiero per il giovane ragazzo che la scorsa notte se ne andato in cielo. Sono Maurizio Sidoti il papà di Luca Sidoti. Stesso destino sono passati 10 anni da quel 31 luglio 2016.

La Favorita avevo già detto allora che è una strada pericolosa non è mai stata messa in sicurezza troppe vite spezzate su questa strada. All’epoca non c’erano telecamere per capire cosa sia successo adesso non so se li anno messe, comunque a noi genitori ci rimane il dolore che solo pensarci ti lacera il cuore.

Volevo dire ai genitori di questo ragazzo che lui è vivo solo in un altro modo che noi non comprendiamo. So che la rabbia è il dolore non passeranno mai do solo un suggerimento ai genitori. La rabbia dovreste metterla da parte perché dove si trovano adesso i nostri figli non è contemplata.

Se un giorno volete sognarli non fate come me mettete da parte la rabbia e allora li sognerete. Io non lo mai sognato.