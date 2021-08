Oggi l'ultimo saluto

Si toglie la vita un ispettore della Polizia Municipale di Monreale

L’uomo si è suicidato nella sua casa di Misilmeri il 30 luglio

Oggi il funerale dell’ispettore nella commozione generale, lascia moglie e due bambini

Un uomo di 45 anni si è tolto la vita all’interno della sua abitazione di Misilmeri (Pa). L’uomo, S.C., ispettore del Corpo di Polizia municipale di Monreale, è stato trovato privo di vita dai familiari.

Una tragedia che sconvolge Misilmeri

La tragedia si è consumata il 30 luglio scorso. L’uomo, da quello che si apprende, pare soffrisse da circa due anni di una grave forma di depressione, tanto che si trovava a riposo dal lavoro per curarsi da questo male oscuro. Lascia la moglie e due figli piccoli. La notizia ha generato dolore nei due paesi della provincia di Palermo. “Giornata molto triste per il Comune di Monreale, S. C. era un bravo dipendente, un bravo vigile ma soprattutto un bravo uomo. Quali pensieri abbiano accompagnato il suo gesto non saranno mai noti e giustificabili…rimane soltanto grande mestizia. Alla famiglia un infinito abbraccio”. Questo il commento del sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, dopo aver appreso della notizia.

Intanto questa mattina si sono tenuti i funerali presso la chiesa madre di Misilmeri, città in cui lui abitava assieme alla giovane moglie e ai due figli ancora minorenni. Presenti al funerale il primo cittadino di Monreale Alberto Arcidiacono, il segretario comunale Francesco Fragale, il comandante del comando della Polizia Municipale di Monreale Luigi Marulli. “Un professionista serio e affidabile, molti colleghi avevano stretto con lui un rapporto professionale e umano invidiabile”, hanno detto alcuni dei presenti.

La linea anti suicidi

Si ricorda che c’è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. È “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres (Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio) Marco Saura. Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica. Foto Filo Diretto Monreale.