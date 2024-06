Si arricchisce di mistero invece di districarsi la matassa intorno alla morte dell’imprenditore Angelo Onorato. Oggi è il giorno dei rilievi tecnico scientifici sul telefonino della vittima. Rilievi che verranno eseguiti nel laboratorio centrale della polizia scientifica a Roma.

I file cancellati dal telefonino

Sembra, infatti, che dal cellulare siano state cancellati alcuni file anche se non è noto di che file si tratti ovvero se foto, documenti o cos’altro. La famiglia sta collaborando alle indagini in maniera propositiva e avrebbe dato agli agenti della squadra mobile i dati per accedere al dispositivo e consentire in modo più veloce possibile a scoprire la verità sulla morte dell’architetto, marito dell’eurodeputato della democrazia cristiana Francesca Donato. Durante l’intervento tecnico si tenterà di recuperare questo materiale.Intanto sono stati eseguiti i rilievi sulle impronte trovate nell’auto e nei vestiti dell’imprenditore. Per avere l’esito dei rilievi bisogna attendere qualche giorno.

La famiglia punta sempre sull’omicidio

Per la famiglia l’omicidio resta la pista principale da battere ma gli inquirenti non credono al delitto e sono sempre più convinti che l’uomo si sia tolto volontariamente la vita. Ma su questo punto c’è da verificare anche l’ipotesi di una istigazione al suicidio. Secondo moglie e figli appare inspiegabile il cambiamento repentino dell’uomo avvenuto tra la festa al circolo del tennis la sera prima, durante la quale Angelo Onorato si è mostrato allegro e pieno di vita, e quanto successo poche ore dopo, la mattina di sabato, quando si sarebbe tolto la vita.

L’ipotesi alternativa dell’istigazione al suicidio

E qui che si fa strada l’ipotesi dell’istigazione al suicidio. Cosa ha sconvolto la mente dell’uomo? Dall’analisi del cellulare gli inquirenti attendono nuove risposte alle tante domande sulla drammatica fine dell’architetto, E la domanda principe è chi abbia cancellato quei file dal telefono. Se, insomma, sia stato lui stesso o ci sia un intervento estero

