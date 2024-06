“Non esiste alcuno scontro tra la famiglia Onorato-Donato e gli inquirenti e l’inchiesta, per la sua complessità, non si presta ad indebite e affrettate conclusioni di natura giornalistica”. Lo precisa in una nota l’avvocato Vincenzo Lo Re, legale della famiglia di Angelo Onorato, l’architetto, marito dell’eurodeputata Francesca Donato, trovato morto in auto con una fascetta di plastica stretta al collo. “Ancora una volta, si chiede di limitare le informazioni sulla tragica scomparsa dell’architetto Onorato al solo diritto di cronaca per rispetto e partecipazione al dolore e al desiderio di riservatezza della famiglia e si rinnova la fiducia negli organi inquirenti che stanno svolgendo indagini approfondite e delicate che, siamo certi, porteranno alla verità”, aggiunge l’avvocato. La Procura procede per omicidio, ma l’ipotesi del suicidio è sempre più avvalorata.

I rilievi sulle impronte

Sono stati eseguiti i rilievi sulle impronte trovate nell’auto e sui vestiti dell’imprenditore trovato morto nella sua Range Rover in via Minutilla, la bretella che costeggia l’autostrada Palermo Mazara del Vallo, con una fascetta di plastica stretta al collo. Per avere l’esito dei rilievi bisogna attendere qualche giorno. Oggi a Roma inizierà invece l’analisi sul cellulare trovato nell’auto. La famiglia avrebbe dato agli agenti della squadra mobile i dati per accedere al dispositivo e consentire in modo più veloce possibile di scoprire la verità sulla morte dell’architetto, marito dell’eurodeputata della democrazia cristiana Francesca Donato. Da verificare se l’imprenditore prima di morire abbia cancellato alcuni messaggi e alcune foto.

Il mistero della morte

Per la famiglia l’omicidio resta la pista principale da battere. Inspiegabile secondo i parenti sarebbe il cambiamento avvenuto tra la festa al circolo del tennis alla quale l’uomo ha partecipato la sera prima di morire e e quanto successo poche ore dopo. Cosa ha sconvolto Onorato? Dall’analisi del cellulare gli si attendono nuove risposte alle tante domande sulla drammatica fine dell’architetto, anche se per gli inquirenti l’ipotesi che l’architetto si sia ucciso è sempre più probabile.