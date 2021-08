2 settembre alle 21.30

“Carini sotto le Stelle”, un evento organizzato da “Il Carinese”, con la stessa associazione culturale “Almoad” e alcuni giovani partner che in questi anni si sono messi particolarmente in mostra nell’ambito commerciale locale.

L’evento è in programma nel centro in provincia di Palermo giovedì 2 settembre alle 21.30 presso il parco cittadino “Almoad”.

Sotto il Castello Baronale

Durante “Carini sotto le Stelle” moda e spettacolo si alterneranno a momenti che valorizzeranno l’impegno sociale, in un contesto “urban” che porterà sul palco anche diversi talenti carinesi. In quella che si prospetta come una splendida serata dominata dall’imponente Castello Baronale, l’accesso all’evento sarà regolato in ottemperanza all’ordinanza ministeriale in materia di contenimento della diffusione del Covid 19. Presentano la manifestazione, Roberto Di Bona e Antonella Giotti”.