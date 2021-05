domani a palermo

Selezione di nuove modelle domani a Palermo

La stilista Ivana Todaro sceglierà le ragazze che indosseranno le sue ultime creazioni

Le modelle sfileranno indossando abiti da sposa e da cerimonia

Giovedì 27 maggio con inizio alle ore 15:00, presso il Centro Direzionale di Viale Regione Siciliana, n. 3414 a Palermo, la nota stilista internazionale Ivana Todaro, titolare della “Diamante Sposa Haute Couture in the World”, dopo ampia relazione sugli avvenimenti che si succederanno nei prossimi mesi e relative locations, farà una selezione per la scelta di nuove modelle che indosseranno le ultime creazioni della Todaro, in particolare, abiti da sposa e da cerimonia.

Non sarà ammesso il pubblico per evitare assembramenti

Allo scopo di evitare assembramenti non sarà ammesso il pubblico e le uniche persone presenti, oltre la Todaro e Roberto Geraci, responsabile dell’“Ufficio Marketing Diamante Sposa Haute Couture”, saranno le aspiranti modelle Giulia Corrao, Roberta Bellomo, Mary Summer, Marinela Cardinale, Martina Velardi, l’indossatrice Rosy La Porta e l’assistente al trucco e immagine, Martina Mancuso.

Presenti fotografi ed operatori video

I servizi video fotografici saranno effettuati da Aldo Di Vita di “Arte dell’Immagine” e da Davide Bandolo “Atelier Fotografico”. Tutti, regolarmente muniti di mascherina, osserveranno la distanza di sicurezza.

Le creazioni di Ivana Todaro

Ivana Todaro, palermitana, è una stilista ormai affermata a livello internazionale.

Lo scorso anno ha avuto anche modo di presentare una sua collezione di abiti a Madrid.

Tre indossatrici internazionali (di Madrid, Barcellona e del Sud America), hanno sfilato indossando abiti da sposa con tessuti lavorati a mano ed arricchiti da pietre preziose, poi tubino nero con paillettes, manica pendente a forma di barca ed abito aderente al corpo con scollatura rotonda e manica a palloncino, che hanno riscosso notevole successo di pubblico e critica qualificata.

Quindi è seguito un servizio fotografico per una nota agenzia madrilena.

Tornata a Palermo ha presentato due originali abiti pitturati a mano in occasione di una mostra fotografica che ha visto protagonista il noto fotografo Aldo Di Vita, allo storico Palazzo Jung di Via Lincoln e presso la Palazzina Cinese con una modella palermitana.