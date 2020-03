sta lavorando alla nuova collezione

Recentemente è rientrata da Madrid, la stilista internazionale Ivana Todaro (nella foto in evidenza davanti lo storico Palácio de Cibeles, sede del Comune) dopo aver presentato la sua nuova collezione.

Tre indossatrici internazionali (di Madrid, Barcellona e del Sud America), hanno sfilato indossando abiti da sposa con tessuti lavorati a mano ed arricchiti da pietre preziose, poi tubino nero con paillettes, manica pendente a forma di barca ed abito aderente al corpo con scollatura rotonda e manica a palloncino, che hanno riscosso notevole successo di pubblico e critica qualificata.

Quindi è seguito un servizio fotografico per una nota agenzia madrilena.

Tornata a Palermo, la Todaro, ha iniziato a preparare la collezione 2020 che presenterà in due prestigiose location cittadine con la partecipazione di modelle italiane ed internazionali, quindi presenterà due originali abiti pitturati a mano in occasione di una mostra fotografica che vedrà protagonista il noto fotografo Aldo Di Vita, allo storico Palazzo Jung di Via Lincoln e presso la Palazzina Cinese con una modella palermitana.

Appena possibile saranno comunicate le date delle manifestazioni.