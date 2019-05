è considerato l'inventore della moda Rock’n’Roll

Lo stilista londinese Antony Price farà visita a Palermo per una “visita di famiglia”. Non tutti sanno infatti che una parte della famiglia dello stilista inglese è a Palermo e che il nipote, Federico Price Bruno, è un originale creatore di moda che accoglierà lo zio, stilista delle Rock Stars per eccellenza, in visita in città. Negli anni 80 Antony Price è stato il creatore del Look dei Roxy Music, ha vestito celebrità del calibro di Tara Palmer, Patsy Kensit, Anjelica Huston, Jerry Hall, Camilla Parker Bowles, Diana Ross, Melanie Griffith, Yasmin Le Bon, Amanda Lear. Antony Price è considerato colui che ha inventato la moda Rock’n’Roll.

Da martedì quindi il fashion designer sarà in Sicilia. La mamma di Federico Bruno è sorella dell’artista ma vive in Sicilia da molti anni e nell’isola ha avuto due figli, Federico e Bonnie, che dopo una breve permanenza Londra, vivono a Palermo da sempre.

“I miei abiti sono l’idea degli uomini di ciò che le donne dovrebbero indossare – disse Price -. Gli uomini sono antropologicamente alla ricerca del robot sessuale che magistralmente Fritz Lang ha rappresentato sul grande schermo con “Metropolis”. Il corpo perfetto che si offre alle infinite fantasie sessuali. Io sono un illusionista e il mio compito è dare loro quello che vogliono”.

Nel 2000 Price ha aperto un Atelier a Chelsea è stato nominato per il “Red Carpet Designer Award” del British Fashion Council al British Fashion Awards, nel 2006. Una piccola gamma di suoi abiti è stata venduta nella boutique londinese “A La Mode”. Attualmente insegna al Royal College of Art’s Fashion School di Londra.È apparso nelle riviste di moda Pop and Butt nella primavera del 2005. Nel dicembre 2006 è stato fotografato da David Bailey per British Vogue, al fianco di Christopher Kane.

Price ha inoltre lavorato con Daphne Guinness, nello sviluppo di una serie di modelli di camiceria e sartoria chiave per la sua linea di abbigliamento attualmente venduta nel Dover Street Market di Londra. Ha inoltre lanciato una linea di abbigliamento maschile per Topman nel novembre 2008. Nel 2013 Price ha ripreso la sua collaborazione con Steve Strange per il rilancio del suo progetto Visage. Vedremo dunque presto Antony Price in visita per la Palermo old style, al laboratorio del nipote, Federico, dove trovano vita le creazioni d’alta moda, borse e valigie, dal gusto retrò e raffinato.