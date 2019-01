Martedì 8 gennaio alle ore 18

Terzo appuntamento culturale martedì 8 alle 18, a cura di Officina Ballarò, nell’ambito della mostra “Modigliani Les Femmes Multimedia Experience” in corso a Palazzo Bonocore, a Palermo, con il quartetto di saxofoni “4Sax Brothers” formato dal sax soprano Pietro Catalano, dal sax alto Marco Algozzino, dal sax tenore Ino Marchetti e dal sax baritono Vincenzo Faraone che eseguiranno Jean Francaix “Petit Quatour”, Pedro Ituralde “Suite hellenique”, Pepito Ros “Tango per Astor”, Javier Girotto “Morronga la Milonga”, Antonio Cocomazzi “Ececucio”, Pedro Ituralde “Pequena Czarda”, Nino Rota “Suite”. Il concerto è a cura di Polifonie d’Arte (1).

Partnership con Trenitalia dedicata ai clienti delle tratte regionali che si muoveranno in treno per ammirare l’esposizione, i quali potranno usufruire di uno sconto sul biglietto d’ingresso alla mostra, € 8 anziché 12. Per ottenere l’agevolazione basterà esibire al botteghino un biglietto di corsa semplice o abbonamento regionale valido per raggiungere Palermo il giorno stesso l’ingresso alla mostra. L’offerta non è cumulabile con altre in corso.

La mostra multimediale dedicata al pittore livornese è organizzata da Navigare Srl, curata da Alberto D’Atanasio, in collaborazione con l’Istituto Amedeo Modigliani, nell’ambito delle manifestazioni di Palermo Capitale italiana della Cultura 2018; si aggiungono le opere meravigliose della “stanza segreta”, due della quali attribuibili ad Amedeo Modigliani – Jeanne e Hannelore – e tre opere di amici di Modigliani, Maurice Utrillo, Joseph Fernand Henry Leger, Giovanni Fattori.