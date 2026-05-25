La società Mondello Immobiliare Italo Belga SA ha avviato la campagna di reclutamento per la stagione balneare 2026. L’azienda ricerca complessivamente oltre 120 figure professionali da impiegare presso lo stabilimento balneare di Mondello, con contratti a tempo determinato regolati dal CCNL Stabilimenti Balneari – FIPE del 5 giugno 2024.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale Mondello Italo Belga, previa consultazione del regolamento di selezione.

Le posizioni aperte riguardano diverse aree operative e di servizio: operai generici, assistenti spiaggia, assistenti spiaggia notturni, assistenti salvataggio, addetti ai servizi di pulizia e cassieri.

Nel dettaglio, la società selezionerà 18 operai generici destinati alle attività di montaggio e smontaggio cabine, posizionamento di ombrelloni e lettini, manutenzione delle aree verdi e lavori di manutenzione ordinaria. Per questa figura è previsto l’inquadramento al 6° livello del CCNL, con contratto da 44 ore settimanali.

Sono inoltre disponibili 40 posti per assistente spiaggia, mansione che comprende accoglienza dei clienti, gestione degli ingressi, cura dell’arenile, pulizia delle attrezzature e manutenzione degli spazi comuni. Anche in questo caso il contratto sarà a tempo determinato da 44 ore settimanali, con inquadramento al 6° livello.

Per il servizio notturno, la società ricerca 22 assistenti spiaggia notturni, che si occuperanno del controllo dello stabilimento, della pulizia e della custodia delle attrezzature. L’inquadramento previsto è al livello 6° super, con contratto da 36 ore settimanali.

Tra le figure più specializzate rientrano gli assistenti salvataggio: i posti disponibili sono 28. I candidati dovranno possedere brevetto di assistente bagnanti, certificazioni BLS-D e PBLS-D e competenze di primo soccorso. Costituiranno titolo preferenziale ulteriori certificazioni in ambito di emergenza e soccorso acquatico. Il contratto previsto sarà di 40 ore settimanali, con inquadramento al 5° livello.

La selezione comprende inoltre 9 addetti ai servizi di pulizia, impegnati nell’igienizzazione dei servizi, delle aree comuni dello stabilimento. Per questa figura è previsto un contratto da 30 ore settimanali con inquadramento al 7° livello.

Infine, sono aperte 11 posizioni per cassieri. Le mansioni includeranno gestione della cassa, emissione dei biglietti di ingresso, utilizzo di POS e software gestionali, assistenza alla clientela e verifica delle prenotazioni online. Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso di diploma o laurea.

Per tutte le figure professionali costituisce titolo preferenziale l’esperienza maturata presso lidi balneari. Sono inoltre richieste capacità relazionali, disponibilità a lavorare su turni e nei fine settimana e, per alcune mansioni, la conoscenza della lingua inglese da verificare tramite colloquio attitudinale.

La selezione avverrà attraverso colloqui individuali ed eventuali prove pratiche. La commissione esaminatrice valuterà le esperienze professionali, le competenze tecniche, l’attitudine alla mansione e le capacità relazionali, assegnando un punteggio da 0 a 10 per ciascun parametro. A parità di punteggio, avrà priorità il candidato che avrà presentato prima la domanda.

Per partecipare sarà necessario allegare alla candidatura copia del documento d’identità, curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive previste dal bando, comprese le autocertificazioni antimafia ai sensi della normativa vigente. Prima dell’assunzione, i candidati selezionati dovranno inoltre presentare il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

La società sottolinea che tutte le procedure di selezione saranno svolte nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza e che la graduatoria finale non costituisce automaticamente impegno all’assunzione.