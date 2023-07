Mondello brucia, cartoline da un disastro. Passata la grande paura della scorsa notte (ma solo per Mondello, il resto della città continua ad essere avvolta da fiamme che minacciano di scendere le case e da fumi potenzialmente pericolosi provenienti dalla discarica di Bellolampo che brucia) resta la devastazione portata da questo incendio che ha azzerato la riserva naturale di Capo Gallo ma anche distrutto giardini, recinsioni, danneggiato abitazioni.

Evacuati 400 immobili

Nella notte circa 400 immobili tra abitazioni, strutture sanitarie, turistiche e persino religiose, sono stai evacuati. L’emergenza roghi non molla la sua presa sulla Sicilia occidentale ed oggi è un’altra giornata campale specie nella zona occidentale della Sicilia. Ben 120 famiglie evacuate tra via Tolomea a Mondello, Capo Gallo e Poggio Ridente che sono potute rientrare nelle loro abitazioni solo nella mattina odierna.

Migliaia di sfollati

Sono state 1.500 le persone sfollate e 20 le abitazioni danneggiate dalle fiamme in questa lunga notte di incendi. E questo bilancio di una lunga giornata di incendi che ha visto impiegati centinaia di vigili del fuoco, forestali, la protezione civile, carabinieri e polizia non può essere considerato definitivo ancora. L’elenco dei comuni interessati da vasti incendi, oltre il capoluogo siciliano, è lunghissimo. Si va da Partinico a Cinisi a Terrasini, Borgetto, ma anche Monreale e Cefalù. A Borgetto evacuate altre 70 famiglie e 20 pazienti della comunità psichiatrica Cristo Pantocratore. Allontanati anche 25 boy scout dall’area di ristoro Monte Gradara. Nel corso dell’evacuazione una persona è rimasta ferita.

Le foto incredibili scattate dal nostro lettore Ezio Cairoli

Descrivere la situazione è impresa ardua. Sono le immagini a raccontare da sole la grande paura, la devastazione, l’angoscia di una borgata, di chi ci vive, di chi la frequenta, di chi gode di un periodo di riposo. Così abbiamo scelto di far parlare le immagini. Quelle fotografiche in questa ampia gallery, così come è nostra abitudine documentare sempre ciò di cui vi raccontiamo con video che in questo caso sono davvero spaventosi. Ecco le significative immagini