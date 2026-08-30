Mondello continua a essere uno dei simboli più riconoscibili di Palermo: un mare limpido, colori che richiamano le migliori località del Mediterraneo, una spiaggia che ogni anno attira migliaia di visitatori. È un patrimonio naturale che, da solo, basterebbe a definire la vocazione turistica della città. Accanto a questa bellezza, però, emergono segnalazioni che raccontano una realtà diversa. Alcuni turisti, nei giorni scorsi, hanno inviato a Blog Sicilia una serie di fotografie scattate in Viale delle Sirene e in Via Azalea, due strade che conducono direttamente alla spiaggia e che si trovano a pochi metri dal mare.
Rifiuti abbandonati, marciapiedi dissestati, vegetazione non gestita
Le immagini mostrano rifiuti abbandonati, contenitori stracolmi, marciapiedi dissestati, vegetazione non gestita e piccoli episodi di illegalità diffusa. In Via Azalea, in particolare, i visitatori segnalano la presenza di un capanno colmo di rifiuti stipati, con materiale accatastato e sacchi ammassati che invadono lo spazio pubblico. Una struttura che, oltre a rappresentare un evidente problema igienico, trasmette un senso di trascuratezza in un’area che dovrebbe essere tra le più curate della borgata.
Situazioni che contrastano con la qualità del mare e che evidenziano una criticità ormai nota: la distanza tra il potenziale straordinario della zona e la gestione quotidiana degli spazi pubblici.
Servono controlli e un impegno strutturale
I visitatori sottolineano quanto Mondello potrebbe offrire se accompagnata da servizi adeguati, controlli costanti e una cura ordinaria più presente. La bellezza naturale c’è, è evidente, ed è ciò che continua a portare persone da tutta Italia e dall’estero. Ma per trasformare questa bellezza in un’esperienza pienamente positiva serve un impegno strutturale.
Mondello può essere molto più di una cartolina: può diventare un modello di gestione costiera, di accoglienza e di qualità urbana. Le immagini che pubblichiamo sono un invito a cogliere un’opportunità che Palermo ha già davanti agli occhi. Una richiesta di attenzione, affinché ciò che rende unica questa località non venga oscurato da ciò che potrebbe essere facilmente migliorato.
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