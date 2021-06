E intanto le leggendarie capanne sono ridotte a numeri minimi

Mondello in tilt per il traffico

Anche la piazza off limits al traffico dalle 18 alle 8 di mattina

Commercianti e ristoratori contro il piano traffico della borgata

Prima giornata di zona pedonale a Mondello ed è subito tilt. Da Via Teti, sino al corridoio d’ingresso per la piazza del paese, una lunga colonna di bus e auto è rimasta bloccata sino all’intervento dei vigili urbani. Il tappo si è creato all’ora di pranzo, quando un autobus articolato (il leggendario 806 a due cabine) è stato bloccato da una decina di veicoli in sosta vietata. I mezzi ostruivano il passaggio allo stretto vicolo che i mezzi dell’Amat sono costretti a percorrere una volta giunti a ridosso della piazza di Mondello. Con un po’ di fatica, i vigili sono riusciti a far rimuovere le auto in divieto.Dopo quaranta minuti, la percorrenza delle strade è tornata normale.

Mondello, commercianti contro il piano traffico

Un piccolo inconveniente dovuto alla ben conosciuta idionsincrosia panormita nel rispettare le regole del parcheggio? Probabilmente, ma non solo di questo si tratta. Non è giusto addossare all’amministrazione comunale la responsabilità del caos di questa mattina. Però, le premesse di questa piccola debaclè, probabilmente, erano già contenute nell’arzigogolato piano traffico della borgata marinara.

Piano che, a dire il vero, non incontra il favore di commercianti e ristoratori del piccolo borgo. Sarà stato un caso, ma bar e ristoranti oggi, in quella che doveva essere la giornata del new deal mondelliano, hanno registrato un crollo delle presenza.

“La gente era tornata con gioia a Mondello – dice Nunzio, storico ristoratore della borgata marinara – e ci stavamo riprendendo dalle chiusure di questo anno e mezzo tormentato e difficile. Non credo al caso, e il fatto che oggi la gente non sia venuta potrebbe dipendere dalle nuove misure del traffico. E’ impossibile arrivare in piazza e non ci sono parcheggi a sufficienza neanche nelle zone limitrofe. Non vorrei, e come me la pensano in molti qui a Mondello, che questa misura invece di aiutare l’economia, rappresenti il colpo di grazia per le nostre attività”. Altrettanto incomprensibile è, per gli operatori economici di Mondello, la scelta di chiudere al traffico anche la piazza a partire dalle ore 18. Si vedrà.

I funghetti gialli anti parcheggio

Per evitare nuovi ingorghi, sono stati appoggiati per terra dei funghetti segnaletici anti parcheggio di color giallo fosforescente. Basta spingere per farli volare via. Non basteranno..

Mondello, quasi addio alle capanne

Mondello, in effetti sta cambiando pelle. Ci vorrà tempo per comprendere la portata di questa novità. Intanto, è letteralmente spaccata a metà. Nella zona che va da Piazza Valdesi sino allo stabilimento balneare non si vedono più le leggendarie “cabine”. Ma le capanne resistono nell’ultimo tratto del golfo, proprio a metà della zona pedonale interdetta al traffico. Un paradosso: se veramente la zona pedonale deve restituire ambiente, vivibilità e senso estetico alla borgata marinara, perchè mai quelle cabine costellano proprio il tratto libero dal traffico veicolare?