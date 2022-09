Atleti già a Palermo, si gareggia dal 5 al 9 ottobre

L’attesa sta per finire: Mondello torna capitale iridata delle tavole a vela. Dal 5 al 9 ottobre la borgata marinara sarà teatro delle regate del campionato del mondo della classe Windsurfer. In gara 400 atleti in rappresentanza di 24 nazioni con molti atleti che hanno scritto la storia di questo sport. Si attende una grande festa per Mondello, per Palermo e per tutta la Sicilia intera con quattro giorni di regate che si preannunciano spettacolari.

Tantissimi gli sforzi organizzativi del club Albaria (che festeggia il suo 40° anno di fondazione) presieduto da Alessandro La Monica e con il deux ex machina Vincenzo Baglione al lavoro da mesi. Un evento, questo Mondiale Windsurfer, organizzato in sinergia con il Roggero di Lauria, il Clubino del Mare e la società Mondello Italo-Belga.

Parecchi surfisti già a Mondello

Ai 360 atleti iscritti provenienti da 24 nazioni in rappresentanza di 5 continenti, se ne aggiungeranno altri grazie all’assegnazione di wild card all’ultimo momento. Parecchi surfisti non siciliani hanno iniziato a saggiare il campo di regata di Mondello e tutti pronti a darsi battaglia per salire sul podio nelle varie categorie di peso.

Dopo l’edizione di Torbole nel 2019 ed il forzato stop dovuto alla pandemia, il windsurfer ritorna nel tempio delle tavole a vela dell’Albaria, dove già sino svolte diverse edizioni del Windsurf World Festival e di Mondali della tavola Mistral sia individuali che a squadre nel 1992.

Questo Mondiale di Mondello è stato anticipato di un anno in accordo con la Federvela internazionale e con gli australiani di Perth dove si sarebbe dovuta tenere l’edizione 2022, giocoforza posticipata al 2023 a causa della chiusura dei confini australiani dall’inizio della pandemia da coronavirus.

Mondiale Windusrfer, attesi i big delle tavole a vela

Grande attesa per vedere all’opera atleti di grande fama tra olimpionici, campioni mondiali, giovani emergenti e vecchie glorie rimasti legati a vario titolo a Palermo e alla sua spiaggia di Mondello. Tra questi Chris Sieber (Oro nel 2000 ai Giochi di Sidney), Stephan Van den Berg (oro ai Giochi di Los Angeles nel 1984, settimo a Barcellona nel 1992), Stuart Gilbert ed il connazionale Tim Gourlay (vincitore a Torbole tra i leggeri all’ultimo Mondiale del 2019).

Molti anche gli atleti padroni di casa presenti a caccia di un posto tra i gradini più alti del podio, dall’olimpico Riccardo Giordano ai più giovani Antonino Cangemi, Paco Cottone, Adriano La Monica (fresco campione Italiano U-19), Marco e Massimiliano Casagrande, e Alessandro Alberti neo campione italiano a Vieste.

Quattro giorni di regate

Il programma della manifestazione internazionale prevede 4 giorni di regate tra course-race, slalom, lo spettacolare freestyle e la long distance della domenica, dove tutti gli atleti partiranno alla volta di Isola della Femmine per poi (condizioni meteo permettendo) ritornare verso la spiaggia di Mondello. Lunedì 3 ottobre alle 15 la presentazione presso il club Lauria e martedì 4 alle 19 in spiaggia il party di benvenuto agli atleti e agli accompagnatori.