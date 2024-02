Con la scomparsa di Nicoló Genovese, Mondeĺlo piange la scomparsa di uno degli “inventori” dell’hotellerie della località turistica amata dai palermitani e in tutto il mondo. Alla fine degli anni Cinquanta, Genovese fonda titolare l’hotel Conchiglia d’oro di Mondello, ancora oggi punto di riferimento per turisti italiani e stranieri.

Da ricordare anche il suo impegno sindacale, con una vita spesa per Confesercenti, organizzazione di cui ha ricoperto la carica di dresidente Provinciale di Palermo. Genovese é stato anche vice presidente dell’ente bilaterale del turismo di Palermo e membro della Camera di Commercio. Impegnato in politica, ha ricoperto diversi incarichi nel PCI/Pds. Laureato in giurisprudenza, era noto a tutti come l’Avvocato.

Da ricordare anche il suo impegno per la promozione della cultura: é stato tra i fondatori del premio Mondello. I funerali di Nicoló Genovese si terranno domani, 9 febbraio, alle 9.30 nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Partanna Mondello.

La morte di Michele Lo Monaco

A Mondello era già scomparso nei mesi scorsi Michele Lo Monaco, conosciuto da tutti come il professore. Per anni ha organizzato la traversata a nuoto del golfo di Mondello: non solo la organizzava, ma anche ci partecipava, visto che in tutto questo era anche un grande atleta. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto tutta la borgata.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi che si sono susseguiti sui social, e non solo. “E’ andato in cielo, Michele Lo Monaco anzi Professore per tutti, in tutti noi rimarrà un ricordo meraviglioso della tua persona – scrive un amico su Facebook -. Carismatico, intelligente, grande atleta, trascinatore e soprattutto corretto sotto tutti i punti di vista. Mondello piangerà oggi la perdita di un vero gentiluomo. Riposa in pace fratello”.

Il saluto della Parmonval

“Apprendiamo con enorme dispiacere e tristezza la scomparsa di Michele Lo Monaco uno dei nostri storici dirigenti, oggi ci lascia una persona che in tutti questi anni abbiamo avuto modo di apprezzare per il suo grande amore nei confronti di questi colori, persona carismatica e uomo simbolo della Parmonval. Con infinito dolore noi tutti dello staff Parmonval ci uniamo alla famiglia Lo Monaco”, si legge nella pagina Facebook dell’Asd Parmonval, squadra di calcio dilettantistica.

