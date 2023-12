Tre gli appuntamenti, il 17 ed il 26 dicembre e per l’Epifania

A Partanna Mondello, ci si prepara per la terza edizione del Presepe vivente organizzata dall’Associazione Giovanni Paolo II, della Parrocchia S. Maria degli Angeli. La manifestazione anche quest’anno avrà tre appuntamenti: il 17, il 26 dicembre e il giorno dell’Epifania con l’arrivo dei Re Magi.

Il tutto si svolgerà dalle ore 17 alle 19.30. Alle falde di Monte Gallo, in un luogo suggestivo che permette di sfruttarne le peculiarità, gli organizzatori già da qualche mese sono impegnati a realizzare un villaggio simile a quello che ha visto la nascita di Gesù. Poi sarà compito degli attori che impersoneranno i personaggi del Presepe che faranno rivivere ai visitatori l’atmosfera presente circa duemila anni fa a Betlemme. I visitatori possono raggiungere il luogo percorrendo, sino alla fine, la via Santocanale che è una traversa di via Partanna Mondello.

L’accensione dell’albero di Natale al Politeama

Intano lo scorso 7 dicembre si è acceso al Politeama l’albero di Natale mentre in via Libertà sono state attivate le luminarie Ad accendere le luminarie attorno all’abete di tredici metri posizionato davanti il teatro Politeama il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Giampiero Cannella. A dare il via il periodo natalizio è stato il lancio di un addobbo da parte del primo cittadino. “Il mio augurio è di ritrovare tutti insieme l’amore e l’impegno per questa città“, ha commentato il sindaco. Ad allietare i presenti anche l’esibizione di un coro di bambini che hanno intonato alcuni dei più celebri canti natalizi. Tanti i curiosi che hanno ripreso la scena con i propri cellulari.

Un luogo che, il 31 dicembre, ospiterà il concertone di Capodanno. Special guest di punta la star del mondo pop italiano Elodie, pronta a scaldare i palermitani e non solo che accorreranno in piazza Ruggero Settimo. “Si apre il mese degli eventi natalizi, con qualche conferma tradizionale e con qualche iniziativa in più, coinvolgendo di più i quartiere e con qualche variazione al tema – ha sottolineato il sindaco Fra queste, la voglia di recuperare lo spazio di piazzale Ungheria, inserendo il mercatino dell’artigianato. Un’iniziativa che cerca di conciliare esigenze sociali, turistiche e di dare qualche idea di cambiamento e novità ai cittadini. Un programma ricco per il quale ringrazio l’assessore Cannella e il suo staff”.