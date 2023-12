Palermo si prepara al Natale, in corso il montaggio delle luminarie (VIDEO)

Pietro Minardi di

02/12/2023

Si entra nel periodo natalizio e Palermo inizia ad accendersi. Le maestranze incaricate dal Comune stanno procedendo, proprio in queste ore, al montaggio delle luminarie in via Libertà. Servendosi di un paio di gru infatti, gli operai stanno disponendo gli impianti sui platani presenti nella storica via del centro città. Elementi di decoro che verranno accessi, con ogni probabilità, venerdì 8 dicembre, ovvero nel giorno dell’Immacolata. Data nella quale si dovrebbe procedere anche al “taglio del nastro” al classico albero da posizionare in piazza Castelnuovo.

Nei prossimi giorni sarà presentato il calendario degli eventi

Intanto, mercoledì 6 novembre l’Amministrazione Comunale procederà a presentare le iniziative che saranno messe in campo durante le festività natalizie e le celebrazioni di Capodanno. Saranno presenti il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella. Calendario di appuntamenti per il quale Palazzo delle Aquile ha messo a disposizione un budget da circa 500.000 euro. Già noti alcuni degli eventi previsti. Fra questi il classico mercato dell’artigianato, che sarà realizzato nei pressi di piazzale Ungheria, storica location del capoluogo siciliano sulla quale l’Amministrazione ha già annunciato un progetto di riqualificazione. Ciò a causa dei numerosi atti vandalici avvenuti in zona.

Il concertone di Capodanno con Elodie

Appuntamento di punta sarà poi il concertone del 31 dicembre in piazza Ruggero Settimo. Manifestazione per la quale gli uffici comunali hanno già annunciato il nome dell’artista di punta che movimenterà la serata prima e dopo la mezzanotte più attesa dell’anno. Si tratta infatti della nota artista pop italiana Elodie. La cantante romana ha deciso di scegliere Palermo, con il capoluogo siciliano che ha superato la concorrenza di altre città. Un main stage nel quale, lo scorso, si esibì un altro importante cantante italiano come Francesco Gabbani. E, replicando quanto avvenuto nel 2022, sul palco di fronte al teatro Politeama ci saranno un’altra serie di artisti, il cui volto verrà svelato proprio nei prossimi giorni.