ORDINANZA IN VIGORE FINO AL 1 NOVEMBRE

Scatta ufficialmente la fase 2 della pedonalizzazione del lungomare di Mondello, a Palermo. Un’ordinanza che segue quella entrata in vigore il 15 giugno, che ha precluso l’accesso ad auto e moto nel tratto stradale compreso fra via Regina Elena, via Teti e via Glauco. La zona, da ora in avanti, sarà ulteriormente estesa fino a piazza Valdesi, completando così l’opera di chiusura al traffico del litorale della borgata marinara voluta fortemente dall’assessore alla Mobilità Giusto Catania e dal vicesindaco Fabio Giambrone. Un atto che potrebbe far discutere come il suo predecessore, per il quale è partita una raccolta firme per chiederne lo stop.

Cosa prevede il secondo step della pedonalizzazione

Il provvedimento sperimentale nato per favorire la mobilità dolce sarà in vigore dal 20 luglio fino al 1 novembre. Tante le limitazioni imposte, ad iniziare dall’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0–24 sull’intera sede stradale di viale Regina Elena, via Glauco e via Anadiomene. A questo si aggiungerà l’eliminazione della sosta nella parte centrale della carreggiata su piazza Valdesi. Ciò per consentire ai bus ed ai mezzi pesanti la successiva svolta a destra verso viale Principe di Scalea. Proprio nei pressi della piazza vedrà la luce la Zona a Traffico Limitato compresa fra via Torre di Mondello, piazza Mondello, via Piano di Gallo, via Giuseppe Pavone, via Gallo e via Mondello (sino a via Elpide). La ZTL sarà in vigore tutti i giorni dalle ore 18 fino alle ore 24.



Chi può accedere

All’area pedonale e alla Ztl potranno accedere soltanto residenti e dimoranti; veicoli del trasporto pubblico; veicoli ad uso privato diretti a servizi di car sharing e trasporto collettivo compresi nella zona; veicoli delle forze dell’ordine e di soccorso; auto con disabili a bordo; mezzi delle aziende e società eroganti servizi di pubblica utilità; veicoli di titolari di attività commerciali e dei loro dipendenti muniti di pass; mezzi dei soci dei Club e delle società presenti nella zona a controllo del transito. Gli autorizzati potranno accedere alla Ztl e all’area pedonale alla velocità di 10 km/h.



Cambiamenti anche sul fronte della viablità. Sarà istituito il doppio senso di marcia sul tratto di via Principe di Scalea che va da piazza Valdesi fino all’incrocio con via Galatea. Diventa invece a senso unico di marcia il secondo tratto, quello che porta all’incrocio con via Mondello e via Teti.

La mappa dei divieti