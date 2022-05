E’ un sabato estivo e come spesso accade a Palermo, Mondello é stata presa d’assalto sia dai da palermitani che dai turisti. Sulla spiaggia non c’è un centimetro di sabbia libera. Accalcate una accanto all’altra, decine di migliaia di persone cercano riparo dal caldo asfissiante di questi giorni, sperando nei benefici della brezza marina. A farne le spese é la spiaggia.

Non c’è distinzione tra palermitani e stranieri nel trattare male la spiaggia e il mare. Il risultato sono centinaia e centinaia di bottiglie e lattine gettate sulla sabbia per non parlare di sacchetti e bicchieri di plastica divenuti ormai parte stessa dell’arredo urbano dell’arenile palermitano.